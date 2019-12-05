شكرا لقرائتكم خبر عن حضور لافت لأول سيدة مسلمة ترتدي الحجاب داخل قصر باكنغهام في لندن وكبار القادة العسكريين يستقبلونها بالتحية.. شاهد من تكون؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

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