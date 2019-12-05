“التسويق بالطقطقة” شاهد كيف أثارت سلسلة مطاعم شهيرة بالمملكة ضجة بحملتها الدعائية؟

أثارت سلسلة مطاعم شهيرة بالمملكة ضجة عبر موقع التدوين المصغر تويتر بعد نشر حسابها الرسمي حملة تسويقية غير اعتيادية اعتمدت في المقام الأول على “مقلب ساخر”.

وبدأت القصة منذ أيام حينما ركزت سلسة المطاعم في حملتها على السخرية من المنافسين بنشر مقاطع طريفة وساخرة من العروض المقدمة من المطاعم الأخرى عن طريق السوشيال ميديا أو اللافتات الدعائية بالشوارع.

واليوم عاد الحساب الرسمي لسلسة المطاعم الشهيرة على “تويتر” بالتغريد عبر بيان يحمل اعتذارًا عن الحملة الدعائية المعتمدة على السخرية من المنافسين وكتب فيه: “نعتذر عن الحملة عن ما نشر عبر حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي وإعلانات الشوارع وما جاء فيها من سخريى غير مقبولة للمنافسين ونحن نكن كل الاحترام والتقدير لهم وهذا التوجه لا يمثل سياسة الركة وسيتم معرفة كل شيء أدى لهذا العمل الذي لا يمثل إلا نفسه حيث جاءت نتائج التحقيقات الأولية مع مدير التسويق الذي وصف عمله بالطقطقة والمزاح المقبول وسيتخذ إجراء ضده قريبًا”.

وفي مفاجأة لمتابعي الحملة الدعائية عاد حساب تويتر للتغريد مرة أخرى بصورة معدلة من البيان شُطب فيها على جميع الكلمات بالاعتذار السابق نشره ما عدا ” نعتذر عن كل شيء ما عدا الطقطقة.. ما للطقطقة عذر لدينا” وعلق الحساب “شكلكم صدقتوا البيان؟ ترى تونا ما بدينا” ليتبين أن الاعتذار السابق ما هو إلا “مقلب” متعمد كجزء من الخطة التسويقية.