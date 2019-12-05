العدل تحدد 7 أمور لرفع أمر المنع من السفر

أكدت وزارة العدل أن دعاوى المنع من السفر تكون عبر المدعي ضد خصمه المدعى عليه؛ خوفًا من ضياع حقه بسفره إلى خارج البلاد.فيما حددت 7 أمور يرفع بها أمر المنع من السفر عن المدعى عليه.

وحسب “الوطن” قالت وزارة العدل أنه حسب نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية التي حددت 7 أمور يرفع بها أمر المنع من السفر عن المدعى عليه، وذلك في حالة إذا أودعَ المدعى عليه المبلغ المتعلق بالدعوى لدى المحكمة كتأمين يسمح بسفره، كذلك في حالة إذا أحضر المدعى عليه كفيلا غارما ماليا ووكل شخصا في مباشرة الدعوى المرفوعة ضده.

وأضافت: من الأمور التي تسمح برفع قرار منع السفر عن المدعى عليه إذا قررت المحكمة وقف الدعوى أو تقطع سير الخصومة لوفاة المدعي أو فقد الأهلية ويرجع تقدير ذلك للدائرة التي تنظر القضية، ومن الحالات أيضا إذا لم يتقدم المدعي برفع الدعوى الأصلية خلال 7 أيام من رفع دعوى منع السفر، وفي حالة ترك المدعي الدعوى الأصلية، ونقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وأخيرًا في حالة شطب الدعوى الأصلية.