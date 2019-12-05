«الجمعان» يبشر بـ«أمطار شاملة ووفيرة» على عدة مناطق قريبًا

بشر الباحث في مجال الأرصاد، تركي الجمعان، أهل الساحل الغربي ومناطق أخرى، بقدوم أمطار الخير، مشيرًا إلى «موسم شتوي رائع».

وقال الجمعان، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «جاء اللي يبرد قلوب أهل الساحل الغربي وقلوب المناطق الأخرى، بمنخفض جبهي ماطر وشامل ووافر الخير لمناطق كبيرة من المملكة».

وأضاف الجمعان، أن المنخفضات الجوية بدأت تأخذ طابع القوة والشمولية وكأنها تعلن بموسم شتوي رائع، قائلًا: «الفترة قريبة جدًا، واستبشروا».

وتابع الجمعان قائلًا: «منخفض جوي مصحوب بجهة هوائية باردة شديدة الفعالية، والأجمل أن التوقعات تعد قريبة وتصادف منتصف الأسبوع القادم».

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وأشار الجمعان، إلى أن «منخفضات ديسمبر تأخذ الشكل الشتوي، والجميل هو نشاط الجنوبية بعد غيابها على السواحل».

من جانبه، توقع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أن يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا على معظم أنحاء المملكة، خلال إجازة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت).

وقال الحصيني، عبر موقع التواصل تويتر: «من المتوقع أن يكون طقس إجازة نهاية الأسبوع، بداية من يوم غد الخميس إلى السبت، معتدل نهارًا بارد ليلًا على: الرياض والقصيم والشمالية والجوف وتبوك وحائل والشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية».

وأضاف الحصيني، أن الأجواء في الساحل الغربي ستميل للحرارة نهارًا، وتكون لطيفة ليلًا مع زيادة في البرودة على الساحل الشمالي، لافتًا إلى أن ‏الرياح في غالبها ستتراوح بين خفيفة ومتوسطة، مع هبات شبه قوية لا تمنع من الكشتة، ناصحًا بالابتعاد عن الأماكن الرملية، أو اصطحاب رواق في حال ضرورة الخروج إلى هذه الأماكن.