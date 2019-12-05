شركة أرامكو تعلن «التسعير النهائي» لأسهم اكتتابها الأوليّ.. اليوم الخميس

تعلن شركة أرامكو، اليوم الخميس، التسعير النهائي للطرح العامّ الأوليّ لأسهمها، الذي يعد أكبر طرح أولي في العالم، وذكرت وكالة «بلومبرج»، الأمريكية في وقت سابق، أن «أرامكو تنوي التسعير عند 32 ريالًا للسهم»، وهو الحد الأعلى في التسعير الذي أعلنته الشركة قبل بدء الاكتتاب في أسهمها.

وأضافت الوكالة أن «عملاق النفط السعودي ناقش بالفعل طرح سهم الشركة عند مستوى 32 ريالًا، وهو الحد الأعلى من نطاق التسعير الذي أعلنته الشركة قبل بدء الاكتتاب، والذي تراوح ما بين 30 و32 ريالًا»، بينما ذكرت وكالة رويترز، قبل ساعات من إعلان التسعير النهائي، أنه «من المتوقع أن يجمع الطرح الأولي ما يصل إلى 25.6 مليار دولار».

وحتى الثلاثاء الماضي، جمع اكتتاب المؤسسات في أرامكو 189 مليار ريال، بنهاية اليوم الـ17 للطرح، وبلغ عدد المكتتبين الأفراد -الذي انتهى يوم الخميس الماضي- 4.9 ملايين مكتتب، وجمع أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحة الأفراد بمقدار مرة ونصف.

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وتخطط شركة أرامكو لبيع حصة قيمتها 1.5% فقط من أسهمها، يُعادل نحو 3 ملايين سهم- 0.5% من الأسهم للمستثمرين الأفراد كحد أقصى، و1% بالنسبة للمؤسسات- وأعلنت الشركة سعرًا استرشاديًّا لأسهمها يتراوح ما بين 30 إلى 32 ريالًا للسهم.

وتبلغ قيمة الطرح ما يصل إلى 96 مليار ريال -25.6 مليار دولار- والقيمة السوقية للشركة بين 1.6 إلى 7 تريليون دولار، وكانت أرامكو أعلنت، في 17 نوفمبر الماضي، طرحًا أوليًّا لأسهمها للأفراد بنطاق سعري بين 30 إلى 32 ريالًا للسهم (8 إلى 8.5 دولار أمريكي).

وأعطت الشركة أولوية للمستثمر السعودي، مشيرة إلى أنها ستعلن عن سعر السهم النهائي في 5 ديسمبر، وحققت أرامكو في العام الماضي 2018م، صافي أرباح بلغ 111 مليار دولار، بينما حققت من يناير وحتى سبتمبر 2019م.