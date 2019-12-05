أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة.. خلال ساعات

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر بعض مناطق المملكة، خلال الساعات القادمة، إلى هطول أمطار رعدية يصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

وقال جهاز الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، في عدة تنبيهات صادر عنه اليوم الخميس: إنّ «الدوادمي- السليل- عفيف- وادي الدواسر» بمنقطة الرياض، تتأثر بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساء، برياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدنّ في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أنَّ «الأسياح- البدائع- البكيرية- الرس- الشماسية- المذنب- النبهانية- بريدة- رياض الخبراء- ضرية- عقلة الصقور- عنيزة- عيون الجواء»، بمنطقة القصيم تتأثر بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساء، برياح نشطة وأتربة مثارة يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضح أنَّ الحالة السابقة تتأثر بها «الحناكية– المهد» بمنطقة المدينة المنورة؛ حيث تشهد بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساء، هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية.

كما تشهد «الحائط- الشملي- بقعاء- حائل- سميراء» والمناطق المفتوحة والطرق السريعة بمنطقة حائل، رياحًا نشطة وأتربة مثارة يصحبها تدنّ في مدى الرؤية، بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى السابعة من مساء اليوم الخميس.

ضباب يؤدي لتدني الرؤية

وتابع أنَّ «العويقيلة- رفحاء- طريف- عرعر»، بمنطقة الحدود الشمالية، تتأثر في الثانية صباح اليوم الخميس، وحتى التاسعة من صباح اليوم نفسه، بضباب يؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

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كما تشهد «القريات- دومة الجندل- سكاكا- طبرجل» بمنطقة الجوف، في الثانية صباح اليوم الخميس، وحتى التاسعة من صباح اليوم نفسه، ضبابًا يؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

أمطار رعدية وتساقط البرد

أما «الباحة- الحجرة- العقيق- القرى- المخواة- المندق- بلجرشي- بني حسن- فرعة غامد الزناد- قلوة»، بمنطقة الباحة، فتشهد بدءًا من الثانية عشرة ظهر الخميس وحتى الثامنة من مساء اليوم نفسه، هطول أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية.

وتابع «الإنذار المبكر»، في تنبيهاته، أن «أبها- أحد رفيدة- الحرجة- المجاردة- النماص- بارق- بلقرن- تنومة- خميس مشيط- رجال ألمع- سراة عبيدة- طريب- ظهران الجنوب– محايل»، بمنطقة عسير، تشهد هي الأخرى بدءًا من الثانية عشرة ظهر الخميس وحتى الثامنة من مساء اليوم نفسه، هطول أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية.

كما تشهد «أضم- الجموم- الطائف- العاصمة المقدسة- العرضيات- عرفات- مزدلفة- منى- ميسان»، بمكة المكرمة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد، يصحبها أتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، بدءًا من الثانية عشرة ظهر الخميس وحتى الثامنة من مساء اليوم نفسه.

وأوضح الإنذار المبكر، أنَّ محافظة البرك بمنطقة عسير، تشهد في الثانية صباح اليوم الخميس، وحتى الثانية عشرة ظهرًا، سحبًا رعدية ممطرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية.

كما تشهد «الدرب- بيش- جازان- فرسان» والأجزاء الساحلية بمنطقة جازان، في الثانية صباح اليوم الخميس، وحتى الثانية عشرة ظهرًا، سحبًا رعدية ممطرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية.