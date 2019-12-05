خادم الحرمين يدعو ملك البحرين لحضور اجتماع مجلس التعاون

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في رسالة خطية، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسلم الرسالة لملك البحرين، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال استقباله مساء الأربعاء.

واطّلع الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال الاستقبال على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

