حي الزاهر بالخرج يعاني تكدُّس السيارات المهملة.. والبلدية: رفعنا أكثر من ألف مركبة خلال عام

يعاني حي الزاهر بمحافظة الخرج من تكدُّس السيارات التالفة والمهملة، وسط مناشدات عددٍ من السكان بسرعة إزالتها وإلزام أصحابها بنقلها، خصوصًا أنَّها باتت تشكّل خطرًا أمنيًا وبيئيًا.

وقال المواطن مفلح الدوسري في تصريحات لـ«عاجل»: إنَّ السيارات التالفة والمهملة باتت تشكل خطرًا بيئيًا وأمنيًا. مشيرًا إلى أنَّ البعض يأتون لتشليحها وأخذ بعض القطع الصالحة منها، أو نزع اللوحات وتركيبها على سيارات أخرى .

وطالب الدوسري، الجهات المعنية أخذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا الأمر، وتطبيق النظام بحق من يهمل سيارته ويتركها في الحي.

بدوره، قال المواطن غانم الدوسري: إنَّ تلك السيارات المهملة أصبحت ملاذًا للكلاب الضالة وتشكِّل خطرًا على الأطفال في الحي. مشيرًا إلى أنَّ بعض السيارات متوقفة ولا يعرف أصحابها، وقد تكون مسروقة.

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وطالب المواطن مشعل العتيبي الجهات المعنية بالاستعلام عن أصحاب تلك السيارات وإلزامهم بإزالتها أو مصادرتها من الجهات ذات العلاقة.

من جهة أخرى، قال مدير بلدية الخرج المهندس أحمد محمد البكيري في تصريحات لـ«عاجل»، إنه تمَّ تكوين لجنة من البلدية والمرور للشخوص على السيارات المهملة والتالفة في عدد من الطرق في محافظة الخرج. مؤكدًا رفع أكثر من ألف سيارة خلال العام الجاري، وحجزها لحين مراجعة أصحابها أو مصادرتها، والتأكد من أنها غير مطلوبة للجهات الأمنية.

وأشار إلى أنَّ الإجراء المتبع في السيارات المهملة والتالفة التي تشوِّه المنظر البصري يقضي بوضع ملصق عليها لإزالتها خلال سبعة أيام، ثم يتم نقلها لحجز البلدية لمده ثلاثة أشهر، لتنتهي بمصادرتها.

وأكَّد البكيري، أنَّ البلدية تسعى لتحسين المنظور البصري وإزالة المعوقات البصرية التي تؤثر على جمالية المرافق الأساسية للمحافظة، مهيبًا بالموطنين بالإبلاغ عن السيارات المهملة والتالفة في الأحياء والطرق العامة، عبر الاتصال على الرقم 940.