السعودية اليوم / مؤسسة القدس الدولية تعتبر مشروع القطار الهوائي في القدس أخطر مشروعات تغيير هوية المدينة منذ احتلالها



بيروت 8 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 5 ديسمبر 2019 م واس

اعتبرت مؤسسة القدس الدولية في بيروت، مشروع القطار الهوائي الذي ستقيمه حكومة الاحتلال الإسرائيلية في القدس المحتلة ، من أخطر مشروعات تغيير هوية المدينة منذ احتلالها .

وأكدت المؤسسة في تقرير اليوم ، أن الاحتلال يتطلع من هذا المشروع إلى تخريب أفق البلدة القديمة ، وتهميش التاريخ الماثل في شوارعها وأبنيتها ومقدساتها ورأت المؤسسة أنها تجعل مشروع القطار الهوائي في القدس أخطر مشروعات تغيير هوية المدينة منذ احتلالها.

وكشفت المؤسسة ، عن أن القطار الهوائي سينطلق من محطة القطارات العثمانية غربي القدس وصولاً إلى مركز كيدم التهويدي الذي تشرف عليه جمعية إلعاد اليمينية على أرضٍ مصادرة في سلوان في مرحلته الأولى التي ستكون بطول 1.4 كم وتسير فيها 40 عربة معلقة على 15 عموداً، ما يجعلها مشروع تخريبٍ شامل لأفق المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية للبلدة القديمة، وهي الزاوية التي يتربع فيها المسجد الأقصى تحديداً.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية حسب المخططات الإسرائيلية فستمتد من مركز كيدم إلى جبل الزيتون، وربما تمتد إلى محيط باب الأسباط كما أشارت المخططات الأولى للمشروع.

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13:54ت م

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