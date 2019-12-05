

سكاكا 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

اختتمت امانة منطقة الجوف بالتعاون مع التدريب التقني والمهني بالمنطقة امس البرامج التدريبة الأربعة بحضور امين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ومدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني و المهني المهندس محمد بن سعد الوشيح بالأمانة .

واكد المهندس الشرعان على اهمية التدريب كعامل رئيسي في تطوير القدرات الداعمة والتي تهدف الى الارتقاء والتميز بالموظفين بما يتوافق مع الأهداف الرئيسية التي وضعت لأجلها ، والتي تسعى الأمانة لإقامتها باستمرار لأجل الارتقاء بمهارات المتدربين الوظيفية وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، مشيدا بجهود الادارة العامة للتدريب التقني بالمنطقة ودورها الحيوي في تنفيذ وتطبيق البرامج والأنشطة والخدمية اضافة الى تدريب القوى والأيدي العاملة بالإدارات الحكومية.

وكرم أمين منطقة الجوف المتدربين والبالغ عددهم ١٠٠متدرب وسلمهم شهادات الحضور، مقدماً شكره لمدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني وزملائه في إقامة مثل هذه البرامج والجهود المميزة لتعزيز سبل التعاون والتكامل بينها وبين الامانة وسعياً لتطوير العمل الإداري وبلوغاً للتغير الإيجابي المنشود ، حيث ان مثل هذه الدورات تهدف الى رفع مستوى الاداء الوظيفي لمنسوبي الامانة مما ينعكس على أدائهم في العمل.

// انتهى //

13:49ت م

0091





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الجوف تدرب 100 موظف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.