السعودية اليوم / السفير العريفي يجتمع برئيسة لجنة الثقافة والتعليم في البرلمان الأوروبي



بروكسل 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

عقد المندوب الدائم للملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي اجتماعًا مع رئيسة لجنة الثقافة والتعليم في البرلمان الأوروبي سابين فيرهين .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون في مجالات التعليم والثقافة وبحث الفرص المستقبلية بين المملكة والاتحاد الأوروبي ومختلف مؤسساته.

وبين المندوب الدائم للمملكة خلال اللقاء جهود القيادة الرشيدة في تمكين الشباب ودعم التعليم والثقافة من خلال رؤية 2030 ودور المملكة الريادي في بناء الجسور الثقافية والحوار بين الثقافات في جميع أنحاء العالم والمتمثل في فوزها بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

كما أكد على أهمية مد جسور التواصل و تعزيز العلاقات مع البرلمان الاوروبي ومع البرلمانيين من مختلف المجموعات السياسية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لتبادل الآراء و الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

13:45ت م

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