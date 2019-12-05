السعودية اليوم / أمين منطقة القصيم يشهد انطلاق أنشطة التطوع البلدي



بريدة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

شهد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي اليوم انطلاق أنشطة التطوع البلدي الذي تنفذها أمانة منطقة القصيم تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، وذلك في حديقة العقيلات بمدينة بريدة بمشاركة فريق من المتطوعين ومنسوبي أمانة المنطقة.

وأكد المجلي أن هذه المبادرة التي تأتي بتوجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية وأهمية تفعيل الدور التطوعي في القطاع البلدي بكافة الاتجاهات وإتاحة الفرصة لكافة فئات المجتمع للمشاركة.

وتواصل أمانة منطقة القصيم الأنشطة في هذا الاتجاه حيث تقام أعمال تطوعية تشمل نظافة وزراعة وإزالة للتشوهات البصرية من قبل فرق تطوعوية في منتزه الإسكان و حديقة حي المنتزه ومنتزه القصيم الوطني، بالإضافة إلى ركن توعوي مشارك في عدد من المجمعات التجارية بمدينة بريدة.

كما أوضحت أمانة منطقة القصيم أن المشاركة متاحة للجميع عبر التسجيل الإلكتروني بالفريق التطوعي المتاح حاليًا على موقع الأمانة الإلكتروني.

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13:42ت م

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