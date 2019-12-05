السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم الأونروا في لبنان يطلع على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية



بيروت 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

زار المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان، كلاودي كوردوني اليوم، مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية، لتفقد أوضاع أهالي المخيم في ظل الأزمة الاقتصادية العامة التي يتعرض لها لبنان.

بعد جولة تفقدية له في مخيم عين الحلوة، عقد كوردوني اجتماعاً موسعاً مع ممثلي اللجان الشعبية الفلسطينية، استمع منهم إلى احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في المخيم.

وأكد كوردوني في تصريح صحفي خلال جولته ، على التزام الأونروا بتقديم خدماتها الصحية والتربوية والاجتماعية والإنسانية في ظل الوكالة الممنوحة من الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه يتفهم تفاقم المعاناة وهو بصدد توجيه نداء استغاثة للمجتمع الدولي من أجل تقديم مساعدات عاجلة مادية وإغاثية ، وعداً بالتزام الأونروا بتقديم خدماتها، ورفع نداء الاستغاثة للمجتمع الدولي، قبل أن يتدهور الوضع الإنساني في المخيمات أكثر.

ولفت كوردوني إلى أنه سيتفقد خلال الأيام القادمة مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور اللبنانية، برفقة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للغاية ذاتها.

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13:41ت م

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