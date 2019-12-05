السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يدشن برنامج المبادرات المجتمعية البلدية



الباحة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة إلكترونيًا برنامج "المبادرات المجتمعية البلدية" ،الذي تنظمه أمانة منطقة الباحة ممثلة في إدارة التطوع البلدي وبلديات المنطقة بالتعاون مع مركز الحسام للخدمات الإنسانية بإمارة منطقة الباحة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة ، أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ، الذي قدم لسموه شرح عن البرنامج الذي تشارك فيه أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في المحافظات والمراكز من خلال تقديم حزمة من مبادرات المكاسب السريعة ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع، مشيراً إلى إطلاق 36 مبادرة مجتمعية تقود تنفيذها ميدانياً الأمانة والبلديات بمشاركة عدد من الشركاء الإستراتيجيين والمتطوعين في ثلاثة مجالات رئيسية هي التشجير، والتوعية والنظافة، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري والتحسين والتجميل عن طريق النقوش والجداريات والمجسمات الجمالية.

وبين أن وزارة الشؤون البلدية والقروية عملت مؤخراً وفقاً لتوجيهات معالي الوزير المكلف الدكتور ماجد القصبي على ممارسة العمل التطوعي في المجال البلدي من خلال إنشاء وحدة إدارية في جميع الأمانات بمسمى إدارة التطوع البلدي تعنى بهذا الجانب، والتي بدأت بتبني تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التطوعية على مدار العام في اختصاصات العمل البلدي، في سبيل رفع جودة أعمال البلديات وخفض تكاليفها والإسهام في خدمة المجتمع، كما أن تلك البرامج والمبادرات التطوعية ستتيح فرصاً متعددة وتوفر فضاءات رحبة وقنوات عملية للفرق والمجموعات التطوعية للإبداع والإبتكار والمساهمة الخلاقة في خدمة المجتمع.

وقدم أمين منطقة الباحة الشكر الجزيل لسمو أمير الباحة على رعايته الكريمة وتدشينه لإطلاق تنفيذ المبادرات البلدية في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة ، مثمناً الدعم والمتابعة التي تحظى بها أمانة منطقة الباحة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي.

من جهة أخرى أطلق وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد السياري بمشاركة أمين المنطقة ومدير عام التعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني العمل التنفيذي للبرنامج في منتزه رغدان ، حيث بدأ العمل بإستزراع 10000 شجرة محلية في مدينة الباحة ومختلف المحافظات، بمشاركة بلديات المنطقة ومحافظي المحافظات وإدارة التعليم وفرق الكشافة ومجلس شباب منطقة الباحة وفريق عطاء التطوعي وجمعية وعي وثانوية السروات بمدينة الباحة والإعلاميين بالمنطقة.

// انتهى //

13:41ت م

0084





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يدشن برنامج المبادرات المجتمعية البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.