السعودية اليوم / مصرع 132 شخصًا جراء فيضانات عنيفة ضربت كينيا



نيروبي 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

لقي ما لا يقل عن 132 شخصًا حتفهم إثر وقوع فيضانات عنيفة وانهيارات أرضية نتيجة هطول أمطار غزيرة في كينيا.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة الكينية سيريس أوجونا، بأن نحو 17 ألف شخص نزحوا من منازلهم، كما جرفت المياه 11 ألفًا من رؤوس الماشية، مضيفًا أن أكثر من نصف البلاد تضرر جراء التقلبات الجوية.

وأشار في المقابل، إلى أن الأمطار ساعدت على تخفيف موجة الجفاف التي تضرب البلاد وأدت إلى نقص الغذاء وضاعفت من الضغط التضخمي، وأن السلطات الكينية تعمل على تقييم حجم الدمار الذي خلفته الأمطار لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

يشار إلى أن كمية الأمطار التي هطلت هذا العام أعلى مما سُجل خلال الأعوام الماضية، بحسب ما قاله نائب مدير هيئة الأرصاد الكينية برنارد شانزو.

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13:34ت م

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