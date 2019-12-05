شكرا لقرائتكم خبر عن نظاميّ العمل التطوعي ونقل المعتمرين على مائدة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

-يطلع على أراء الأعضاء تجاه تعديل "تعديل نظام حماية الطفل"

-يصوت على المقترحات حول مشروع تعديل نظام الجمعيات

يناقش مجلس الشورى خلال الجلسة العادية السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع نظام العمل التطوعي المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات ، بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

ويطلع المجلس كذلك خلال الجلسة على وجهة نظر اللجنة الخاصة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل " تعديل نظام حماية الطفل " الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3/2/1436هـ , والمقدم من عدد من أعضاء المجلس , استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , ثم يصوت بعد ذلك على توصية اللجنة بشأن المقترح.

وخلال الجلسة العادية الثامنة التي يعقدها الثلاثاء القادم ، يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل الفقرة (د) من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ , المقدم استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى , ثم يصوت بعد ذلك على توصية اللجنة بشأن التعديل.

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كما يصوت المجلس على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3/10/1429هـ , والمقدم من عضوي المجلس السابقين معالي الدكتور عبدالعزيز السراني والأستاذ عبدالعزيز الهدلق استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن تعديل مشروع النظام.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/1440هـ , وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية , بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1438/1439هـ , وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1439/1440هـ.

وخلال الجلسة العادية التاسعة التي يعقدها الأربعاء القادم ، يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1439/1440هـ, وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة , بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1439/1440هـ , وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

بعد ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1439/1440هـ , وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الرئاسة.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1439/ 1440هـ , وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير المؤسسة.