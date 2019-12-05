شكرا لقرائتكم خبر عن «الملكية الفكرية» تضبط محال تجارية مخالفة وتتحفظ على الأجهزة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت هيئة الملكية الفكرية، حملةً تفتيشية واسعة على مدن ومناطق المملكة، تهدف إلى ضبط المحال التجارية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية، وخصوصًا نظامي حماية حقوق المؤلف وحماية العلامات التجارية.

وكانت الهيئة قد حذرت في وقت سابق من التعامل مع أو الإتجار بأي منتج من شأنه انتهاك حقوق الملكية الفكرية، موضحةً العقوبات النظامية الصادرة بحق من يثبت عليه أيٌّ من تلك المخالفات.

وتواصل الهيئة جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية، من الانتهاكات، إذ جرى خلال الحملة الميدانية الأخيرة ضبط عدد من المحال التجارية في بعض مدن ومحافظات المملكة؛ إذ اتضح تعاملها مع أجهزة من شأنها انتهاك حقوق الملكية الفكرية، التي يُحظر الترويج لها أو استغلالها بأي شكل، وتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات النظامية لإنفاذ العقوبات المستحقة واللازمة للحد من انتشار مثل هذا النوع من الانتهاكات.