«الصحة» فحص فيروس «سي» يمنع الإصابة بنسبة 90% 

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أكدت وزارة الصحة أن الفحص عن فيروس التهاب الكبد سي يمنع زيادة الإصابات الجديدة بنسبة 90% بحلول 2030م.
وأوضحت الوزارة ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها هذا الأسبوع تحت شعار "#هات_يدك" أن العلاج الجديد لالتهاب الكبد الوبائي سي سيسهم في إنقاذ حوالي (4000) مريض من الوفاة المباشرة بسبب مضاعفات الفيروس.
ويساعد في تناقص عدد حالات سرطان الكبد الناتج عن الفيروس بنسبة 95%، وسيصل خفض النفقات المباشرة اللازمة للعناية بمرضى فيروس الكبد إلى 50% بحلول عام 2027م، إلى جانب تناقص عدد الإصابات الجديدة بنسبة 90%.
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