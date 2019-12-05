توباكو تكشف تفاصيل التغليف الجديد للتبغ

2019-12-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت شركة بريتش أميركان توباكو على الأقاويل المنتشرة وتشكك في شرعية مختلف منتجات التبغ بعد تطبيق التغليف العادي في المملكة، مؤكدةً أن الشركة ومنتجاتها تلتزم بجميع القوانين والأنظمة واللوائح في جميع البلاد التي تبيع فيها منتجاتها.

وتابعت الشركة في بيان لها، أن هيئة الغذاء والدواء أصدرت لائحة التغليف العادي التي تفرض اعتماد التغليف العادي الموحد على كل منتجات التبغ المستوردة بعد تاريخ 23 أغسطس الماضي، والتزمت بريتش أميركان توباكو بهذه اللائحة.

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ولفتت إلى أن المتطلبات الأساسية للائحة هي تغليف موحد لكل الأصناف دون استعمال ألوان أو تصاميم، لتكون التفرقة الوحيدة المسموح بها هي اسم العلامة والنوع وتفاصيل المصنع، ولا يسمح بذكر باقي المعلومات كتاريخ الإنتاج أو الإصدارات (قطران، نيكوتين، أول أكسيد الكربون)، كما يُسمح للسجائر المغلفة بالأبيض فقط دون أي تصميم.

وبما يتعلق بمنتجات الشركة، أوضحت بريتش أميركان توباكو أن خلطة التبغ المستعملة هي نفسها كما كانت عليه قبل تطبيق التغليف العادي، مع توفير النكهة ذاتها للمستهلك.

وشددت الشركة على أنها تلتزم منتجات عالية الجودة والمعايير للمستهلكين وبجميع القوانين والأنظمة.

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