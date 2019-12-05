شكرا لقرائتكم خبر عن نجران: 94% نسبة إنجاز نفق طريق الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نجران)

تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمس (الأربعاء)، حي الفيصلية في مدينة نجران، واطلع خلال الجولة على تفاصيل مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز ومراحل عمله، إضافة إلى نسب الإنجاز التي بلغت 94%، وذلك خلال زيارته التفقدية لمنطقة نجران.

والتقى القصبي بأمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان ورؤساء البلديات التابعة لها، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، والوكلاء والمساعدين، حيث شاهد عرضاً مرئياً عن أعمال الأمانة المنفذة والجاري تنفيذها، كما تمت مناقشة عوائق الأعمال والخدمات البلدية بالمنطقة، واطلع على أهم المشاريع والخطط المستقبلية للأعوام القادمة.

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بعد ذلك التقى بأعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة نجران، حيث تمت مناقشة حاجات المنطقة من المشاريع والخدمات البلدية والترفيهية، كما استعرض أهم العوائق والتحديات التي تواجه القطاع البلدي بالمنطقة خلال السنوات الماضية، مشدداً على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين للتنمية وتحسين الخدمات البلدية الأساسية.

ثم أجرى الوزير المكلف زيارة للمشاريع الرائدة والناشئة والمتوسطة والصغيرة الواقعة على طريقي الملك سعود والملك فيصل تشجيعاً ودعماً لأصحاب تلك المشاريع.

وفي خطوة تهدف لبناء الثقة وتعزيز الشراكة مع المقاولين، وجه الوزير القصبي بصرف مستحقات المقاولين أولاً بأول، حاثاً على أهمية مضاعفة الجهود لخدمة المواطنين وتلبية حاجاتهم، واعداً بوضع حلول نهائية للعوائق التي تعانيها الأمانة والبلديات مع الجهات الأخرى، في ما يتعلق بمشاريع البلديات وخدماتها، موجهاً بحصر الحاجات الطارئة للمنطقة لدعمها وتحقيقها في أقرب وقت ممكن.