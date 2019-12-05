شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ الرئيس الفنلندي بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية فنلندا ساولي نينستو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية فنلندا ساولي نينستو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لنينستو، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية فنلندا ساولي نينستو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لنينستو، راجياً لحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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