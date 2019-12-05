ورشة عمل بجامعة أم القرى تستعرض مقاصد التطوع الشرعية ومنافعه الاقتصادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى ورشة عمل بعنوان :"التطوع من المنظور البحثي الداعم للاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة"، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبدالوهاب الرسيني، وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور محمد الصوفي، وعدد من وكلاء العمادات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واستعرضت الورشة المقاصد الشرعية والمنافع الاقتصادية للتطوع، ودوره في التكاتف بين الأفراد والمجتمعات، والارتباط الشرعي بين الخدمات التطوعية ودوافع العمل، كما شهدت جلسة حوارية عن إدارة الموارد البشرية التطوعية والاسهامات التنظيمية، بالإضافة لمناقشة أبرز المقترحات البحثية للتطوع.

وسلطت الورشة الضوء على الأولويات البحثية الخاصة بالتطوع، بمناقشة الاستراتيجيات المهمة والتي تسهم في تشجيع الباحثين على تشكيل المجموعات البحثية المهتمة بالتطوع، وإجراء البحوث والدراسات والنشر في المجلات العلمية المصنفة عالميا.

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وأوضح الدكتور محمد الصوفي أن الورشة تناولت قضية التطوع من المنظور البحثي المعتمد على التأصيل الشرعي والمنهج الإداري، والتوعية والتثقيف بالفوائد التنموية والاقتصادية والمعرفية للتطوع، إضافة للتعرف على أفضل وأحدث الآليات لإدارة المتطوعين.

بدوره، أكد الدكتور الرسيني أن رؤية المملكة 2030 تأتي داعمة لمجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تستهدف قضية التطوع والأعمال التطوعية بشكل كبير، حيث تصدرت هذه القضية مجموعة من برامج الرؤية مثل برنامج التحول الوطني، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وعززت الدور الريادي لعمادة البحث العلمي والمتمثل في محاكاة الاحتياجات الوطنية والخروج بها من حيز التنظير إلى التطبيق، من خلال الممارسات البحثية الداعمة والمحققة للنمو المعرفي.

من جهتها، قالت وكيلة عمادة البحث العلمي الدكتورة سمية بنت عزت شرف إن التطوع يعد متغيرا بحثي معاصر، حيث يُلقي الباحثين من مختلف التخصصات العلمية جهودهم وأفكارهم البحثية في تجويد السلوك التطوعي وتطويره، وتوظيف التقنية والفنيات الحديثة لتسهيل الخدمات التطوعية.

وتابعت: هدفت عمادة البحث العلمي من خلال الورشة إلى تشجيع الباحثين على تشكيل المجموعات البحثية ذات التخصصات المختلفة للبحث في قضية التطوع ونشر نتائج الأبحاث العلمية المتصلة بها.