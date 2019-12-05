السعودية | في 2030 بالسعودية.. منع زيادة الإصابة بفيروس الكبد 90%

شكرا لقرائتكم في 2030 بالسعودية.. منع زيادة الإصابة بفيروس الكبد 90% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت وزارة الصحة السعودية، الخميس، أن الفحص عن فيروس التهاب الكبد سي يمنع زيادة الإصابات الجديدة بنسبة 90% بحلول 2030م.

وأوضحت الوزارة ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها هذا الأسبوع تحت شعار "#هات_يدك أن العلاج الجديد لالتهاب الكبد الوبائي سي سيسهم في إنقاذ حوالي (4000) مريض من الوفاة المباشرة بسبب مضاعفات الفيروس.

كما أنه يساعد في تناقص عدد حالات سرطان الكبد النتائج عن الفيروس بنسبة 95%، وسيصل خفض النفقات المباشرة اللازمة للعناية بمرضى فيروس الكبد إلى 50% بحلول عام 2027م، إلى جانب تناقص عدد الإصابات الجديدة بنسبة 90%.

وأشارت "الصحة" إلى أن العلاج التقليدي يؤدي إلى زيادة عدد حالات سرطان الكبد إلى (520) حالة سنويا تقريبا بحلول عام 2030م بزيادة تقدر بنسبة 210%، كما أنه يؤدي إلى زيادة عدد حالات فشل الكبد إلى (1600) حالة تقريبا بحلول عام 2030 بزيادة تقدر بنسبة 420%، إضافة إلى زيادة عدد حالات الوفاة المباشرة بسبب مضاعفات الفيروس إلى 580 حالة سنويا بحلول عام 2030م بنسبة 290%، إلى جانب زيادة عدد الحالات الجديدة بنسبة 2% سنويا.