، أمين جازان: التطوع منهج حياة وعمل إنساني منذ نشأة البشرية ،

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أوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن التطوع قيمة بشرية منذ الأزل باعتبار العمل التطوعي رسالة سامية تعني التكافل والتعاون والمشاركة والعطاء، وجميعها معانٍ إنسانية نبيلة وأصيلة.
جاء ذلك خلال تدشينه وقيادات الأمانة والمتطوعين والمتطوعات صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم العالمي للتطوع.
وقال "ابن سعيدان": يأتي اليوم العالمي للتطوع ليؤكد أن التطوع منهج حياة وركيزة مهمة لصناعة مجتمع حيوي وفاعل، يعزز المسؤولية الاجتماعية المستدامة، ويؤثر في زيادة وعي الجمهور بأهمية مساهمتهم التطوعية في خدمة المجتمع، وعنصر فاعل يواكب تطلعات القيادة لتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأضاف: تم اعتماد جدول زمني لتنفيذ الفعاليات في ثلاثة مواقع بمدينة جازان؛ لمعالجة التشوه البصري ونظافة الشواطئ وزراعة التشجير، وإتاحة الفرصة لمشاركة أصدقاء العمل البلدي وجميع أفراد المجتمع في الفعالية.
وأردف: هذه الفعالية تأتي بموجب توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لجميع الأمانات والبلديات التابعة لها بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية للعمل على استقطاب المتطوعين "أصدقاء العمل البلدي".
أمين منطقة جازان اليوم العالمي للتطوع
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 12:28 PM
بمناسبة تدشين فعاليات اليوم العالمي للتطوع التي تغطي 3 مواقعأمين جازان: التطوع منهج حياة وعمل إنساني منذ نشأة البشرية
أوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن التطوع قيمة بشرية منذ الأزل باعتبار العمل التطوعي رسالة سامية تعني التكافل والتعاون والمشاركة والعطاء، وجميعها معانٍ إنسانية نبيلة وأصيلة.
جاء ذلك خلال تدشينه وقيادات الأمانة والمتطوعين والمتطوعات صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم العالمي للتطوع.
وقال "ابن سعيدان": يأتي اليوم العالمي للتطوع ليؤكد أن التطوع منهج حياة وركيزة مهمة لصناعة مجتمع حيوي وفاعل، يعزز المسؤولية الاجتماعية المستدامة، ويؤثر في زيادة وعي الجمهور بأهمية مساهمتهم التطوعية في خدمة المجتمع، وعنصر فاعل يواكب تطلعات القيادة لتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأضاف: تم اعتماد جدول زمني لتنفيذ الفعاليات في ثلاثة مواقع بمدينة جازان؛ لمعالجة التشوه البصري ونظافة الشواطئ وزراعة التشجير، وإتاحة الفرصة لمشاركة أصدقاء العمل البلدي وجميع أفراد المجتمع في الفعالية.
وأردف: هذه الفعالية تأتي بموجب توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لجميع الأمانات والبلديات التابعة لها بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية للعمل على استقطاب المتطوعين "أصدقاء العمل البلدي".
، أمين جازان: التطوع منهج حياة وعمل إنساني منذ نشأة البشرية ،
المصدر : الخليج 365
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