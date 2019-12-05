، يعاني انفصامًا وأخرجه المستشفى.. "المقاطي" خرج ولم يعد منذ 4 أيام بمكة ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ناشد ذوو المواطن سعود مجهز المقاطي البالغ من العمر 40 عامًا، المساعدة في البحث عنه، بعدما فُقد في تاريخ 4/ 4/ 1441هـ؛ حيث يعاني من انفصام في الشخصية ويلبس ثوبًا بدون شماغ، وقد خرج من المنزل في حي مخطط 9 بالشرائع بمكة المكرمة، وما زال مفقودًا منذ ذلك الوقت، ولا تعلم أسرته شيئًا عن مصيره حتى الوقت الحالي.
وقال والد المفقود "سعود": إن مواطنين أخبروه يوم الثلاثاء الماضي أن الجهات الأمنية عثرت عليه وتم إركابه الدورية؛ مضيفًا أنه عند السؤال عنه في الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، أخبروه أنه مكث بالمستشفى 24 ساعة، وتم تقديم العلاج اللازم له، وتم إخراجه من المستشفى دون إبلاغنا بتواجده في عيادتهم.
وأوضح: "الآن لا نعلم أي طريق سلك"؛ مشيرًا إلى أن ما سلكه المستشفى من إجراء يعتبر إهمالًا وتصرفًا غير مسؤول؛ فكان بالإمكان منعه من الخروج بسبب ما يعانيه من اعتلال نفسي وتسليمه إلى ذويه".
وأفاد والده بأنه أبلغ الجهات الأمنية من تاريخ فقدانه؛ مناشدًا مَن لديه أي معلومات تساعد في العثور عليه، التواصل على الرقم الآتي: (050 553 1907).المقاطي خرج ولم يعد مناشدة
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 12:22 PM
والده مناشدًا البحث عنه: أخبرنا مواطنون بتسليم الجهات الأمنية له في "الزاهر"
ناشد ذوو المواطن سعود مجهز المقاطي البالغ من العمر 40 عامًا، المساعدة في البحث عنه، بعدما فُقد في تاريخ 4/ 4/ 1441هـ؛ حيث يعاني من انفصام في الشخصية ويلبس ثوبًا بدون شماغ، وقد خرج من المنزل في حي مخطط 9 بالشرائع بمكة المكرمة، وما زال مفقودًا منذ ذلك الوقت، ولا تعلم أسرته شيئًا عن مصيره حتى الوقت الحالي.
وقال والد المفقود "سعود": إن مواطنين أخبروه يوم الثلاثاء الماضي أن الجهات الأمنية عثرت عليه وتم إركابه الدورية؛ مضيفًا أنه عند السؤال عنه في الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، أخبروه أنه مكث بالمستشفى 24 ساعة، وتم تقديم العلاج اللازم له، وتم إخراجه من المستشفى دون إبلاغنا بتواجده في عيادتهم.
وأوضح: "الآن لا نعلم أي طريق سلك"؛ مشيرًا إلى أن ما سلكه المستشفى من إجراء يعتبر إهمالًا وتصرفًا غير مسؤول؛ فكان بالإمكان منعه من الخروج بسبب ما يعانيه من اعتلال نفسي وتسليمه إلى ذويه".
وأفاد والده بأنه أبلغ الجهات الأمنية من تاريخ فقدانه؛ مناشدًا مَن لديه أي معلومات تساعد في العثور عليه، التواصل على الرقم الآتي: (050 553 1907).
، يعاني انفصامًا وأخرجه المستشفى.. "المقاطي" خرج ولم يعد منذ 4 أيام بمكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر يعاني انفصامًا وأخرجه المستشفى.. "المقاطي" خرج ولم يعد منذ 4 أيام بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.