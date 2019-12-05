شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يحتفل باليوم العالمي و يكرم رموز العمل التطوعي والان نبدء بالتفاصيل

- 1500 مشاركة وفعالية بـ 250 ألف ساعة تطوعية خلال 2019

تحتفل هيئة الهلال الأحمر السعودي في جميع فروعها بمناطق، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر، بحضور رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، حيث أطلقت عدد من المبادرات الانسانية والتوعوية بالتزامن مع هذه المناسبة ، بالإضافة إلى تكريم عدد من رموز العمل التطوعي في الهيئة.

وأوضح رئيس هيئة الهلال الاحمر أن الهيئة تستغل هذه المناسبة كل عام لتقديم الشكر والعرفان لجميع العاملين في المجال الإنساني، والذين لهم إسهامات في تنمية المجتمع وساهموا بأعمالهم في ترك أثر إيجابي والمحافظة على تماسك المجتمع ووحدته.

وأعرب عن فخره بأن الهيئة يعمل تحت مظلتها ما يتجاوز 20 ألف متطوع ومتطوعة يساهمون بشكل مستمر في تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية التي وضعت الهيئة في طليعة المؤسسات الرسمية التي يستثمر فيها المتطوعين والمتطوعات أوقاتهم، مشيرًا إلى العديد من المبادرات التي تتبناها الهيئة مثل مبادرة "الجمعة يومًا للتطوع"، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها متطوعو الهيئة كل عام في خدمة ضيوف الرحمن خلال في موسمي الحج والعمرة.

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ولفت إلى برامج الدعم الاجتماعي التي يقوم عليها متطوعو الهيئة من خلال زيارة المرضى والمصابين بالمستشفيات والجمعيات الخيرية المعنية بخدمة ذوي الإعاقة، والفرق التطوعية في المناسبات الرياضية والمهرجانات والمجمعات التجارية لرفع الوعي الاجتماعي بأهمية تعلم الاسعافات الأولية وطرق التعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى التعريف بالعمل الإنساني الذي تقدمه الهيئة.

وأشار الدكتور القاسم إلى حرص الهيئة على تحسين بيئة العمل التطوعي من خلال تطوير موقع التطوع الإلكتروني، لتسهيل تسجيل المتطوعين والتأكد من صحة بياناتهم، بالإضافة إلى وضع اشتراطات للمشاركات التطوعية لتسهيل معرفة طبيعة العمل في تلك المشاركات ومواقعها لدى المتطوعين.

وأكد على حرص الهيئة لتأهيل المتطوعين بالدورات التدريبية المتخصصة وتجهيزهم للمشاركة في كافة المناسبات التي تتطلب تقديم الخدمة الإسعافية، لتكون الخدمات التي يقدمها المتطوعين مكملة للخدمة الإسعافية التي تقدمها الهيئة.

وبين الدكتور القاسم عن التنامي المستمر الذي يحظى به العمل التطوعي في الهيئة، حيث بلغ عدد المشاركات التطوعية في عام 2019م, 1500 مشاركة وفعالية، بعدد ساعات تطوعية بلغت أكثر من 250,000 ألف ساعة تطوعية.