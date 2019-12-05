شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. تسوية جميع القضايا السياسية عبر «الحوار السلمي» والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" عن دار القول إن حكومة "حركة الإنصاف" الباكستانية، تحت قيادة رئيس الوزراء عمران خان، ترغب في حل جميع المسائل في البلاد عبر الحوار السلمي مع رئيس "جماعة علماء الإسلام فضل الرحمن وأحزاب المعارضة السياسية الأخرى.
وقال إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتطبيع الوضع السياسي في البلاد، وإن المعارضة بدأت رسمياً مفاوضات مع الحكومة بشأن عدة قضايا، ونأمل في أن تتم خلال الأيام المقبلة تسوية جميع الأمور من خلال المفاوضات.
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