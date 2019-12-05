شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا.. مصرع 4 أشخاص جراء انفجار غاز بمنتجع تزلج والان نبدء بالتفاصيل

لقى 4 أشخاص مصرعهم جراء انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في منتجع للتزلج في بولندا أمس الأربعاء بعد انفجار غاز.

وعثر على جثث ثلاثة بالغين وطفل حتى الآن تحت الأنقاض.

قال متحدث باسم الشرطة المحلية اليوم الخميس أن نحو ثمانية أشخاص كانوا بالمبنى ورجال الإطفاء يواصلون البحث عن ضحايا آخرين.

وذكرت التلفزيون البولندي أن نحو مئة من رجال الإطفاء و50 من أفراد الشرطة في الموقع.