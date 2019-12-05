فيديو.. مدير البطولة العربية يصف قرعة الدور ربع النهائي بالمتوازنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف طلال آل الشيخ، مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، قرعة الدور ربع النهائي بالمتوازنة، مشيرا إلى وجود منافسات محتدمة ومنتظرة في الدور نصف النهائي.

وفي مقابلة مع "العين الرياضية" قال آل الشيخ: "القرعة كانت متوازنة إلى حد كبير، وفي الدور السابق شاهدنا ديربي مغربيا ممتعا، وفي هذا الدور أيضا نشاهد ديربي جديدا بين الفريقين المصريين الاتحاد والإسماعيلي".



وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي للبطولة العربية عن مواجهة الشباب مع الشرطة العراقي في ربع النهائي، والاتحاد مع أولمبيك آسفي المغربي، على أن يلتقي الفائزان من المباراتين في نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر يلتقي الإسماعيلي المصري مع مواطنه الاتحاد السكندري والرجاء المغربي مع الفائز من لقاء القوة الجوية العراقي ومولودية الجزائري.

وأتم طلال آل الشيخ: "الحظوظ متساوية في هذه المرحلة من البطولة، فالوضع في المباريات الإقصائية يختلف عن مباريات الدوري".