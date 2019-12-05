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حُكم أداء الصلوات الخمس بوضوء واحد
أكد الخثلان أن الأمر في ذلك واسع
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلط الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، الضوء على حُكم أداء الصلوات الخمس بوضوء واحد طوال اليوم.
وشدد الشيخ الخثلان في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان الصلوات الخمس بوضوء واحد، مدللًا على قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح أكثر من صلاة بوضوء واحد، فسأله عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال له: فعلت ذلك عمداً يا عمر حتى تعلمون أنه جائز.
وتابع الخثلان أن الأمر في ذلك واسع، وللإنسان أن يصلي بوضوئه الواحد ما شاء من فروض ونوافل.
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