6 دول تحقق للأجانب حلم التعليم المجاني

2019-12-05

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

الدراسة الجامعية المجانية، حلم يراود الكثير من الطلاب الشغوفين بالعلم، لكن هناك بعض دول العالم، حرصت على تحويل هذا الحلم الرائع، إلى واقع، فإذا كنت تريد الدراسة في إحدى هذه الجامعات، فكل ما عليك فعله هو أن تحاول الالتحاق بها من خلال تعبئة استمارات الالتحاق المرفقة في موقع كل جامعة منهم:

1- الدنمارك:

هناك جامعات في الدنمارك يمكن لك الدراسة فيها مجاناً، وهم جامعة كوبنهاغن تايمز، جامعة آرهوس، الجامعة التقنية وجامعة آلبورغ.

2- إستونيا:

إحدى دول أوروبا، وجامعاتها المجانية هي الجامعة العامة، جامعة تالين وجامعة تارتو.

3- فنلندا:

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يمكنك الدراسة مجانا في فنلندا في هذه الجامعات: جامعة تامبيري، جامعة أولو وجامعة لابلاند.

4- النرويج:

وفقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2015 ، فإن النرويج هي واحدة من 8 دول لديها أنظمة جامعية مجانية، وفيما يلي أسماء هذه الجامعات المجانية: جامعة أوسلو، جامعة النرويج الغربية للعلوم، جامعة ترومسو وجامعة ستافنجر، الشرط الوحيد هو إجادة اللغة النرويجية.

5- السويد:

الجامعات التي يمكنك الدراسة بها في السويد مجاناً هي: جامعة لوند، جامعة ستوكهولم وجامعة غوتنبرغ، وإذا تقدمت لدراسة الدكتوراه، فستقدم لك راتبًا شهريًا.

6- سلوفاكيا:

أشهر البرامج الدراسية المجانية في سلوفاكيا توجد في جامعة براتيسلافا: وتشمل الاقتصاد وإدارة الأعمال، الهندسة المدنية، الرياضيات والفيزياء، الموسيقى والرقص، وأكاديمية الفنون الجميلة والتصميم.

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