التجمع الصحي بـ #القصيم يطلق 450 مبادرة تطوعية

2019-12-05

متابعات الخليج 365 - القصيم

يستعد التجمع الصحي بمنطقة القصيم، غداً الجمعة، لإطلاق أكثر من 450 مبادرة تطوعية، بمدن ومحافظات المنطقة، ضمن مبادرة تطوعي صحة والتي أطلقتها وزارة الصحة بمشاركة قرابة 3000 ممارس صحي بمختلف التخصصات الطبية والفنية.

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ووجه الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان بن سعود الشائع، بأهمية تفعيل الحملة وتحقيق الأهداف المنشودة منها، لما للدور الطبي من فعالية في الوصول إلى المجتمع وتقديم البرامج العلاجية والوقائية والتوعوية لجميع شرائح المجتمع.

وحرص التجمع الصحي بالمنطقة على التنوع والشمولية في المبادرات الطبية والعلاجية التي تستمر ليومين، وينفذها الكوادر الطبية والفنية من مختلف المنشآت الصحية.

وروعي في تنفيذ المبادرات التطوعية، اختيار العديد من المواقع الميدانية التي تشهد حضوراً مجتمعياً بالإضافة إلى فتح العيادات الاستشارية في عدد من المستشفيات وتقديم الرأي والمشورة الطبية للمراجعين وإجراء العمليات الجراحية للمرضى يومي الجمعة والسبت.

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