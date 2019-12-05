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انقلاب شاحنة على طريق الأمير سلطان
باتجاه العزيزية في مكة المكرمة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
وقع حادث مروري على طريق الأمير سلطان باتجاه العزيزية في منطقة مكة المكرمة، صباح اليوم الخميس.
وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة له عبر تويتر، إن الحادث عبارة عن انقلاب شاحنة على الطريق ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.
وأكد المركز أن العمل جارٍ على إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.
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