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2019-12-05 الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس #فنلندا بذكرى الاستقلال تمنيا له موفور الصحة والسعادة متابعات الخليج 365 - واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار. Advertisements كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس ساولي نينستو رئيس جمهورية فنلندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. شارك الخبر







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