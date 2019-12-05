السديس يرعى تدشين معرض ولاء وعرفان للملك سلمان في ابتدائية الإمام ابن عامر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رعى معالي الشيخ د عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف تدشين معرض ولاء وعرفان للملك سلمان بحضور مساعد مدير عام التعليم منطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني ومدير مكتب التعليم بجنوب مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز البارقي

وكان في استقبالهم قائد المدرسة الأستاذ عبدالله الزهراني ومنسوبو المدرسة وقد شكر معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ومدرسة الإمام ابن عامر الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم على عنايتهم الكريمة ورعايتهم العظيمة لبرامج الاحتفاء ببيعة خادم الحرمين الشريفين التي تغرس في أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات قيم الولاء والعرفان لولاة الأمر وبلادنا المباركة

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واستعرض معاليه الإنجازات الفريدة والمشاريع الجديدة التي حظي بها الوطن والمواطن في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمين حفظهما الله تعالى.

من جهته ثمن المساعد للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني لمعالي الشيخ عبدالرحمن السديس اهتمامه الغير مستغرب واحتفاله مع ابنائه طلاب مدرسة الإمام ابن عامر لتحفيظ القرآن الكريم مشيراً أن ذلك غير مُستغرب على معاليه سائلاً الله أن يُديم على هذه البلاد قادتها وأمنها واستقراراها.

هذا وقد اشتمل معرض ولاء وعرفان للملك سلمان على صور نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وقطوف من أقوال وإنجازات الملك سلمان حفظه الله

وفي نهاية الحفل قام قائد مدرسة الإمام ابن عامر الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم الأستاذ عبدالله الزهراني الهدايا لمعالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ولمساعد مدير عام تعليم مكة ومدير مكتب التعليم الجنوب .