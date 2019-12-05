، الرياض.. تجمع اقتصادي يبحث  أداء 170 شركة منضوية في "تداول" ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تشهد العاصمة الرياض تجمعاً اقتصادياً يبحث أداء الشركات المنضوية في السوق المالي في المملكة "تداول"، وتقييم الشركات في ضوء أفضل الممارسات.
وقد استكملت جامعة الفيصل بالرياض ترتيبات عقد المؤتمر الدولي الأول لحوكمة الشركات في المملكة، الذي ينظمه مركز حوكمة الشركات بكلية إدارة الأعمال، تحت شعار "زيادة النمو بتطبيق الحوكمة الرشيدة بما يتوافق مع رؤية 2030".
وتعقد أعمال المؤتمر وجلساته بفندق فيرمونت الرياض، في 9 ديسمبر 2019م، ومن المنتظر أن يعلن مركز حوكمة الشركات في جامعة الفيصل خلال المؤتمر نتائجه السنوية لمؤشر حوكمة الشركات وترتيبه لـ170 شركة متداولة في السوق المالي في المملكة (تداول).
وستمنح جوائز لأفضل ثلاث شركات في القطاعات المالية، وأفضل خمس شركات في القطاعات غير المالية، كما ستعقد ورشة عمل موازية في موضوع "تقييم حوكمة الشركات وأفضل الممارسات".
ويهدف المؤتمر إلى جذب الأكاديميين والمحامين، وواضعي السياسات، وممارسي الحوكمة، وممثلي قطاع الأعمال من الداخل والخارج لتبادل وجهات النظر بشأن أفضل الممارسات والتحديات الرئيسية في حوكمة الشركات.
ويتيح المؤتمر مناقشة القضايا والتحديات في مجالات حوكمة الشركات وتنظيمها ضمن المنظورات القانونية والحكومية والمحاسبية والاقتصادية والتجارية، ويتوقع أن يكون من أهم مخرجات المؤتمر زيادة الوعي بمفهوم الحوكمة الرشيدة، وتعزيز أفضل الممارسات في المجال، وتشجيع البحث العلمي في الحوكمة.
وأوضحت اللجنة المنظمة لحوكمة الشركات السعودية 2019 أن من المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر الدكتور أليكس أدمانز، أستاذ المالية ومدير مركز حوكمة الشركات، كلية لندن لإدارة الأعمال، مؤلف كتاب Grow The Pie كيف تحقق الشركات الكبرى الهدف والربح معاً.
كما يشارك الدكتور ألفريد أوزبورن جونيور أستاذ الاقتصاد العالمي والإدارة وريادة الأعمال جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، مؤسس "برنامج تعليم وتوثيق أعضاء مجالس الإدارة"، ومدير مركز برايس لريادة الأعمال والابتكار في كلية أندرسون لإدارة الأعمال جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس.الرياض السوق المالي رؤية 2030 المؤتمر الدولي الأول لحوكمة الشركات تداول
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 11:33 AM
الأسبوع المقبل بشعار "زيادة النمو بتطبيق الحوكمة بما يتوافق مع رؤية 2030"
تشهد العاصمة الرياض تجمعاً اقتصادياً يبحث أداء الشركات المنضوية في السوق المالي في المملكة "تداول"، وتقييم الشركات في ضوء أفضل الممارسات.
وقد استكملت جامعة الفيصل بالرياض ترتيبات عقد المؤتمر الدولي الأول لحوكمة الشركات في المملكة، الذي ينظمه مركز حوكمة الشركات بكلية إدارة الأعمال، تحت شعار "زيادة النمو بتطبيق الحوكمة الرشيدة بما يتوافق مع رؤية 2030".
وتعقد أعمال المؤتمر وجلساته بفندق فيرمونت الرياض، في 9 ديسمبر 2019م، ومن المنتظر أن يعلن مركز حوكمة الشركات في جامعة الفيصل خلال المؤتمر نتائجه السنوية لمؤشر حوكمة الشركات وترتيبه لـ170 شركة متداولة في السوق المالي في المملكة (تداول).
وستمنح جوائز لأفضل ثلاث شركات في القطاعات المالية، وأفضل خمس شركات في القطاعات غير المالية، كما ستعقد ورشة عمل موازية في موضوع "تقييم حوكمة الشركات وأفضل الممارسات".
ويهدف المؤتمر إلى جذب الأكاديميين والمحامين، وواضعي السياسات، وممارسي الحوكمة، وممثلي قطاع الأعمال من الداخل والخارج لتبادل وجهات النظر بشأن أفضل الممارسات والتحديات الرئيسية في حوكمة الشركات.
ويتيح المؤتمر مناقشة القضايا والتحديات في مجالات حوكمة الشركات وتنظيمها ضمن المنظورات القانونية والحكومية والمحاسبية والاقتصادية والتجارية، ويتوقع أن يكون من أهم مخرجات المؤتمر زيادة الوعي بمفهوم الحوكمة الرشيدة، وتعزيز أفضل الممارسات في المجال، وتشجيع البحث العلمي في الحوكمة.
وأوضحت اللجنة المنظمة لحوكمة الشركات السعودية 2019 أن من المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر الدكتور أليكس أدمانز، أستاذ المالية ومدير مركز حوكمة الشركات، كلية لندن لإدارة الأعمال، مؤلف كتاب Grow The Pie كيف تحقق الشركات الكبرى الهدف والربح معاً.
كما يشارك الدكتور ألفريد أوزبورن جونيور أستاذ الاقتصاد العالمي والإدارة وريادة الأعمال جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، مؤسس "برنامج تعليم وتوثيق أعضاء مجالس الإدارة"، ومدير مركز برايس لريادة الأعمال والابتكار في كلية أندرسون لإدارة الأعمال جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس.
، الرياض.. تجمع اقتصادي يبحث أداء 170 شركة منضوية في "تداول" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض.. تجمع اقتصادي يبحث أداء 170 شركة منضوية في "تداول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.