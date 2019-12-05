، "الباردة" تندفع نحو المملكة.. إنعاش لفرص الأمطار والصقيع بهذه المناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتحرك غداً من العراق والشام لتتشكل على إثرها حالة من عدم الاستقرار الجوي

تندفع يوم غد الجمعة كتلة هوائية باردة في مختلف طبقات الجو قادمة من العراق وبلاد الشام نحو شمال السعودية والكويت وشمال الخليج العربي، تتجدد على إثرها فرص هطول الأمطار على المنطقة الشمالية والشرقية والوسطى من المملكة.

وبحسب موقع طقس العرب، يتمركز منخفض جوي بارد فوق العراق يدفع بكتلة هوائية باردة نحو بلاد الشام ثم نحو شمال السعودية، بالتزامن مع سيطرة كتلة هوائية دافئة نسبياً ورطبة على وسط وجنوب السعودية.

وسيكون خط التقاء الهواء البارد والدافئ هو البيئة المناسبة لتطور الغيوم الرعدية؛ حيث يتحرك خط التقاء الكتلتين الهوائيتين من منطقتي الجوف والحدود الشمالية نحو حفر الباطن والشرقية وحائل والقصيم، ليصل العاصمة الرياض مساء يوم السبت، حيث تهطل زخات أمطار رعدية.

وبالمجمل، تعتبر الحالة الجوية المتوقعة ضعيفة إلى متوسطة الشدة في بعض المناطق المحدودة، كما ستكون سريعة التأثير وتتلاشى يوم الاثنين.

يشار إلى أن فرصة تشكل الصقيع في أجزاء من منطقة الجوف والحدود الشمالية وحائل ستكون عالية صباح وفجر الأحد.حالة الطقس الأرصاد أمطار