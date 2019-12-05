، فيديو هذا الحادث يؤكد.. احذر الشاحنات على الطرق السريعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - إطار ضخم وصندوق يسقط.. فماذا حدث للسيارة وركابها؟

يؤكد هذا الفيديو المروع، أن على سائقي السيارات الحذر من الشاحنات على الطرق السريعة، وضرورة ترك مسافة للأمان بين المركبات؛ حيث يكشف الفيديو لحظة سقوط صندوق شاحنة على سيارة بالصين، وما حدث للسيارة وركابها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة تايجو في في مقاطعة تشيجيانغ شرقي الصين.

ويُظهر شريط الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، شاحنةً ضخمة تسير بسرعة على الطريق، ويفاجأ سائق الشاحنة بوجود إطار ضخم، ولم يسعفه الوقت كي يتفادى الإطار؛ فمر بعجلات الشاحنة فوقه؛ مما جعل المقطورة تميل بشدة وتفقد التوازن، وفي تلك اللحظة سقط الصندوق الضخم من فوق الشاحنة.

وحسب الفيديو، تزامَنَ سقوط الصندوق مع مرور سيارة بيضاء صغيرة بجوار الشاحنة، وقد شعر قائد السيارة البيضاء بالخطر؛ لأن سقوط الصندوق يمكن أن يسحق السيارة بركابها، ولهذا واصل السائق القيادة بسرعة، وبالفعل نجا ومن معه، بمسافة سنتيمترات من الموت سحقًا تحت الصندوق الضخم.

وقالت الشرطة الصينية: إن قائد الشاحنة لم يؤمّن تثبيت صندوق الشاحنة على المقطورة بأربعة أوتاد كما يجب أن يفعل؛ بل أمّن وتدين فقط؛ وهو ما ساهم في تحرك الصندوق وسقوطه، كما أن السائق لم يترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبات الأخرى على الطريق.

وفي التحقيقات، تم استدعاء قائد شاحنة أخرى سقط منها الإطار الذي تَسبب بالحادث على الطريق، وأكد السائق أنه لم ينتبه لسقوطه.

وقد تعطّل المرور على الطريق لمدة ساعة، حتى تم رفع الصندوق على المقطورة. سائقي السيارات الحذر من الشاحنات