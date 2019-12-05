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عدن - ياسمين التهامي - كشف قيادي حوثي عن المكان الذي مازال يتواجد فيه الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى هذه اللحظة وعن الحراسة المفروضة والمشددة عليه .

وقال القيادي ” للمشهد اليمني ” أن جثمان الرئيس السابق صالح بعدما تم قتله من قبل المليشيا وتم دفنه في السجن المركزي في نفس المكان الذي دفن فيه حسين بدر الدين الحوثي.

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عاجل : الحوثيون يفجرون مفاجأة مدوية : علي عبدالله صالح داخل السجن تحت حراسة مشددة وليس في الثلاجة (تفاصيل مفاجئة)

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وأضاف القيادي أن صالح أخذ جزائه المحتوم وأن المليشيا أخذت الثأر لحسين الحوثي وأن جثته سوف تستمر في السجن للنفس الفترة التي بقيت فيه جثة الحوثي وهي عشر سنوات .

وأكد المصدر أن على المؤتمريين ان لايحلموا بالحصول على جثة صالح إلا عام 2027م ولهم الخيار في إقامة مزار له وفحص الجثة في اي دولة للتأكد من أنها جثة صالح وهو ما يعكس حقد المليشيا .

الجدير ذكره أن هذه الرواية تنافي الرويات الأخرى التي تراوحت بين بقاء جثته في أحد الثلاجات بصنعاء وبين الروايات انه تم السماح لاقاربه بدفنه في قرية بيت الأحمر مسقط رأس صالح .