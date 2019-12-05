مصادر: تعيين 300 معلمة بديلة.. قريبا

كشف مصدر مطلع عن قرب تعيين ٣٠٠ معلمة بديلة من الجامعيات، إذ تم توجيههن من إدارات التعليم في اليومين الماضيين لإجراء الفحص الطبي، بعد استكمالهن تسجيل الرغبات المكانية بشقيها التعليمي والإداري في وقت سابق، وإغلاق الرابط الإلكتروني لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالتعيين بحسب صحيفة “عكاظ”.

وأعربت المتحدثة باسم الدفعة الثالثة من المعلمات البديلات آمال الأحمدي عن أملها في تمكين باقي البديلات اللائي لم يبت في أمرهن في الوظائف. وكانت البديلات المتبقيات تعثرن في التعيين بسبب نقص الأوراق، وحصولهن على مؤهل أقل من الجامعي.