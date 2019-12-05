

عرعر 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

التقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية النوري علي العنزي ،أمس مدير دوريات الأمن بالمنطقة العقيد موسى البلوي .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين فيما يخدم حالات الحماية الاجتماعية وتلقي البلاغات لحالات العنف الأسري .

وأوضح العنزي أن الأمن شريك إستراتيجي في تعزيز الحماية الاجتماعية ودوره في هذا الجانب متميز ‘مشيراً في الوقت نفسه للدعم الذي تلقاه منظومة الحماية الاجتماعية من سمو أمير المنطقة والجهود التنموية البارزة ,مقدماً شكره لمدير دوريات المنطقة العقيد موسى البلوي وأفراد دوريات المنطقة على جهودهم المميزة والمتواصلة .

// انتهى //

10:41ت م

0029





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العمل والتنمية الاجتماعية ودوريات الأمن بالحدود الشمالية تبحثان أوجه التعاون بينها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.