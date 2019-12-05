السعودية اليوم / انطلاق حملة التبرع بالدم "دماؤنا فداء جنودنا" في منطقة الباحة



الباحة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة اليوم, حملة للتبرع بالدم "دماؤنا فداء جنودنا"، تزامنا مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع، وذلك بقسم التبرع بمستشفى الملك فهد.

وأهاب المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة عماد بن منسي الزهراني بالجميع المشاركة في حملات التبرع بالدم، لما فيه من الفائدة على المتبرع وللوقاية من الأمراض وكذلك زيادة نشاط الدورة الدموية و لما فيه من فائدة على المجتمع.

// انتهى //

10:22ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.