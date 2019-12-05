السعودية اليوم / محافظ حبونا يلتقي مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران



نجران 08 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

التقى محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، في مكتبه بالمحافظة أمس، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة إنجازات فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمحافظة والمراكز التابعة لها المتمثلة في بناء المساجد وخدمة بيوت الله، وأهمية العمل التكاملي بين جميع الجهات الحكومية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه.

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09:29ت م

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