السعودية اليوم / محافظ الحجرة يتفقد مشاريع إدارة النقل بمركز جرداء بني علي



الباحة 08 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 05 ديسمبر 2019 م واس

تفقد محافظ الحجرة عبدالرحمن بنمنسي عصيدان أمس, عددًا من المشروعات التي تنفذها إدارة الطرق في إدارة النقل بمركز جرداء بني علي بالمحافظة.

واطلع المحافظ يرافقه مراقب إدارة النقل بالقطاع التهامي حامد البيضاني، على الطريق الرئيسي بين المركز والمحافظة, ومايجري تنفيذه بعقبة ذي منعا, والطريق المؤدي لقرية الفرعة, حيث تم الوقوف على المشاريع.

واستمع محافظ الحجرة لشرح مفصل عن كل مشروع من المهندسين المشرفين عليها, مطلعين على مراحل سير العمل, حيث جرى خلال الجولة مناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع والسبل الكفيلة بتجاوزها، وصولًا للتنفيذ الأمثل للمشاريع، والموضوعات المتعلقة بمشروعات الطرق في المحافظة.

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08:55ت م

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