من هم عملاء الصفوة والخدمات المُقدمة لهم؟

2019-12-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من هم عملاء الصفوة والخدمات التي تُقدم لهم.

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وقالت العمل عبر حسابها بموقع تويتر، إن عملاء الصفوة هم المنشآت التي حافظت على النطاق البلاتيني لمدة سنة وعدد السعوديين فيها أكثر من 250 موظفاً.

أما الخدمات التي تقدمها العمل لعملاء الصفوة فهي مدير حساب خاص وأولولية الرد على الاتصال وأولوية الخدمة المقدمة من خلال مكاتب خدمة العملاء، فيما يكون زمن التعامل مع الطلبات الخاصة بهم لا يتجاوز 24 ساعة.

ويوم أمس، أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج الصفوة لتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت الموطنة وذات الالتزام بأنظمة وتشريعات وقرارات الوزارة.

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