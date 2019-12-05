المدني يحذر من طقس جازان : أمطار ورياح 

2019-12-05

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب، وبيش، وفرسان.

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من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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