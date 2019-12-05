تركيا تهتز 11 مرة خلال 3 أشهر.. وخبير: دمار إسطنبول مسألة وقت

ضرب زلزال، الأربعاء، سواحل ولاية موجلا جنوب غربي تركيا، بلغت قوته 3.3 درجة على مقياس ريختر، لتكون هذه المرة الـ11 التي تهتز فيها تركيا خلال أقل من 3 أشهر.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) التابعة لرئاسة الوزراء التركية، وفق ما ذكره الموقع الإخباري التركي "أوضه تي في".

ولفت البيان إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 14,65 كم، في بحر إيجه، وعلى بعد 143 كم من سواحل داتشة التابعة لولاية موجلا.

ولم تسجل حتى الآن أي أضرار جراء الزلزال الذي ضرب موجلا.

وشهدت تركيا نهاية سبتمبر/أيلول 4 زلازل؛ 3 منها بمدينة إسطنبول وحدها، الأول بقوة 6 درجات، والثاني 4.2 درجة، ووقعا يوم 26 سبتمبر/أيلول، والثالث وقع يوم 28 في الشهر نفسه، وبلغت قوته 3.8 درجة، وجميعها في بحر مرمرة قبالة سواحل منطقة سيلفري بالمدينة.

ووقع الزلزال الرابع يوم 29 سبتمبر/أيلول في البحر المتوسط قبالة سواحل ولاية موجلا، وبلغت قوته 4 درجات.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول ضرب بحر مرمرة قبالة سواحل ولاية "يالوفا" غربي تركيا، زلزال بقوة 4 درجات، وشعرت به مدينة إسطنبول، وفي 11 من الشهر نفسه، ضرب زلزال آخر بقوة 4.3 درجة الشواطئ الغربية لتركيا، وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول أيضًا ضرب زلزال بقوة 3.2 درجة مدينة إسطنبول.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، ضرب زلزال العاصمة التركية أنقرة، بلغت قوته 3.4 درجة على مقياس ريختر، وفي 21 من الشهر نفسه، ضرب زلزالان متتاليان ولاية باليكسير (غرب)، تراوحت قوتهما بين 3.4 و3.9 درجة على مقياس ريختر.

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وتزايدت أعداد الزلازل التي ضربت ولايات تركية مختلفة مؤخراً، ما أثار قلق سكان إسطنبول الذين يخشون وقوع زلزال مدمر يضرب المدينة، في ضوء تحذيرات من مراكز متخصصة.

وبحسب خبراء، تنتظر إسطنبول التركية زلزالاً مدمراً بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، ودفعت الزلازل الأخيرة الخبراء إلى توقع قرب حصول الزلزال المدمر.

وفي فبراير/شباط الماضي، كشف استطلاع رأي صدر عن مجموعة التأمين الألمانية العملاقة "آليانز"، أن تركيا تحتل مركزاً متقدماً بين أعلى 5 بلدان خطورة من حيث الكوارث الطبيعية حول العالم.

وأواخر الشهر الماضي، جدد البروفيسور خلوق أوزانار، مدير معهد “قنديلي” لدراسات الزلازل في تركيا، تحذيره من زلزال مدمر ينتظر مدينة إسطنبول.

أوزانار أكد أن آخر الدراسات أوضحت أن الزلزال سيكون بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، قائلاً: “من المنتظر حدوث زلزال في قاع بحر مرمرة (غرب تركيا)، الحد الأدنى لقوة الزلزال 7.2 درجة على مقياس ريختر، وقد يحدث الآن، وقد يحدث خلال 5-20 سنة”.

وقال أوزانار: "منطقة الأناضول تنجرف سنوياً نحو الغرب بمقدار 2.5-3 سنتيمتر سنوياً، هذه السرعة تصل إلى 3.5-4 سنتيمترات في منطقة إيجه (غرب)".

وإسطنبول ليست المدينة الوحيدة المهددة بخطر الزلازل المزلزل، وفق رئيس غرفة المهندسين الجيولوجيين في مدينة إزمير، عليم مرادخان، الذي قال، في تصريحات سابقة، إن مدينة إزمير تقع فوق 13 نقطة مختلفة من التصدعات، بينما تقع إسطنبول فوق خط واحد من تصدعات القشرة الأرضية.

وأكد أن إزمير مهددة بحدوث زلزال بقوة 7 درجات، خلال الفترة المقبلة، بسبب وقوعها فوق 13 نقطة تصدعات، مشدداً على ضرورة توجه الأنظار صوب إزمير أيضاً بجانب إسطنبول.



وأشار إلى أن هناك دراسات أجراها الخبراء والمتخصصون أكدت أن هناك صدعاً تحت مدينة إزمير، تسبب في زلزال في القرن الـ19، أسفر عن هدم نصف المدينة تقريباً، محذراً من أنه لا يزال نشطاً، وقد يتسبب في هزة أرضية في أي لحظة.