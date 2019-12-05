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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن 34 زلزالًا حدثت خلال الـ24 الساعة الماضية بالعالم.
وقال عبر حسابه في "تويتر": خريطة مواقع الزلازل خلال الـ24 ساعة الماضية، توضّح 34 زلزالًا على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر؛ علمًا بأن المعدل طبيعي.
وأضاف: في بحر العرب والمحيط الهندي وفي مشهد جوي نادر، تتشكل 4 عواصف مدارية في وقت واحد وفي حوض مائي واحد.
وهذا مؤشر -والله أعلم- على ارتفاع درجة حرارة الحوض ورطوبته؛ وبالتالي قد ينعكس إيجابًا على أجزاء من القرن الأفريقي، وأجزاء من جنوب وجنوب غرب الجزيرة العربية مطريًّا.زلزال بحر العرب المحيط الهندي مواقع الزلازل
05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 08:31 AM
قال: كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر.. معدل طبيعي
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن 34 زلزالًا حدثت خلال الـ24 الساعة الماضية بالعالم.
وقال عبر حسابه في "تويتر": خريطة مواقع الزلازل خلال الـ24 ساعة الماضية، توضّح 34 زلزالًا على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر؛ علمًا بأن المعدل طبيعي.
وأضاف: في بحر العرب والمحيط الهندي وفي مشهد جوي نادر، تتشكل 4 عواصف مدارية في وقت واحد وفي حوض مائي واحد.
وهذا مؤشر -والله أعلم- على ارتفاع درجة حرارة الحوض ورطوبته؛ وبالتالي قد ينعكس إيجابًا على أجزاء من القرن الأفريقي، وأجزاء من جنوب وجنوب غرب الجزيرة العربية مطريًّا.
، المسند: 34 زلزالًا حدثت خلال الـ24 الساعة الماضية بالعالم ،
المصدر : الخليج 365
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