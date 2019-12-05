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ضبط مخدرات بقيمة أكثر من مليار دولار خلال مداهمات في ملبورن الأسترالية

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محمد بن مسعود - الدمام - اعتقال 3 أشخاص.. عملية المُصادرة الأكبر على الإطلاق في البلاد

أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية، عن ضبط كميات من مخدر الميتامفيتامين (الأيس) بقيمة أكثر من مليار دولار أسترالي، خلال مداهمات في أنحاء مدينة ملبورن.

وقالت الشرطة إنها قامت باعتقال ثلاثة أشخاص، وإن عملية مصادرة المخدرات هذه هي الأكبر على الإطلاق على الأراضي الأسترالية.الشرطة الفيدرالية الأسترالية مخدر الميتامفيتامين ملبورن

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 08:25 AM

اعتقال 3 أشخاص.. عملية المُصادرة الأكبر على الإطلاق في البلاد

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ضبط مخدرات بقيمة أكثر من مليار دولار خلال مداهمات في ملبورن الأسترالية
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية، عن ضبط كميات من مخدر الميتامفيتامين (الأيس) بقيمة أكثر من مليار دولار أسترالي، خلال مداهمات في أنحاء مدينة ملبورن.

وقالت الشرطة إنها قامت باعتقال ثلاثة أشخاص، وإن عملية مصادرة المخدرات هذه هي الأكبر على الإطلاق على الأراضي الأسترالية.

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المصدر : الخليج 365

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