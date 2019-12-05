شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح حكم أداء كل الصلوات بوضوء واحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور سعد الخثلان، أنه لا حرج في أداء الصلوات الخمس بوضوء واحد في اليوم.
وقال الخثلان خلال برنامج يستفتونك، إن الرسول ﷺ في عام الفتح صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد، وعندما سأله عمر بن الخطاب عن ذلك، قال له: فعلت ذلك عمدًا يا عمر حتى تعلمون أنه جائز.
وأوضح أنه يجوز للمسلم أن يصلي ما شاء من فروض ونوافل بوضوء واحد، خاصة في فصل الشتاء الذي يقصر فيه النهار.
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